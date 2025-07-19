الامارات | «النواخذة» يخوضون تحدي بناء فريق جديد استعداداً لـ «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فريق دبا استعداداته لمنافسات الموسم المقبل لدوري المحترفين من خلال المعسكر التدريبي المقام في سلوفينيا بطموح تحقيق البقاء.

يأتي هذا في رابع صعود لـ«النواخذة» من دوري الدرجة الأولى إلى المحترفين بعد موسم 2012 الذي هبط فيه إلى الهواة في العام ذاته. وصعد دبا إلى المحترفين مجدداً في الموسم المنصرم برفقة الظفرة.

ويطمح الفريق إلى تكرار إنجاز عام 2015، حين صعد للمحترفين للمرة الثانية، ونجح في البقاء أربعة مواسم متتالية، قبل أن يعود إلى «الهواة» في موسم 2019.

في المقابل شهد عام 2022 صعوده وهبوطه في الموسم نفسه.

وخاض دبا أولى مبارياته الودية في معسكر سلوفينيا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فريق «إن دي بيلتنسي» من الدرجة الثانية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية التي قد يواجهها فريق دبا في الموسم الجديد:

استقرار إداري

يتمتع فريق دبا باستقرار إداري وخبرة متراكمة، نابعة من مشاركاته السابقة في دوري المحترفين، وكان دائماً من الفرق المنافسة خلال تواجده في دوري الدرجة الأولى، ما ساهم في امتلاكه خبرة إدارية مميزة.

تفاهم وانسجام

باشر فريق دبا في بناء فريق قوي بهدف الوصول إلى تفاهم وانسجام مبكرين، وهو تحدٍّ صعب يواجه الفرق الصاعدة، خصوصاً بعد استغنائه عن عدد كبير من اللاعبين. وأخيراً تمكن الفريق من التعاقد مع لاعبين بمستوى فني جيد.

الثقة بالنفس

يحتاج الجهازان الفني والإداري لفريق دبا إلى جهود جبارة لتجهيز الفريق نفسياً بشكل مميز، بما يعزز الثقة بالنفس لدى اللاعبين، لتجنب التأثر بالمفهوم الشائع (الصاعد هابط).

اللاعب السوبر

افتقدت الفرق التي صعدت سابقاً من الدرجة الأولى إلى المحترفين إلى اللاعب السوبر القادر على قيادة الفريق، خصوصاً في خط الهجوم، وهو ما يحتاجه دبا في الموسم المقبل.