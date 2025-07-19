شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم محمد بيومى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى حرس الحدود من التعاقد مع محمد بيومى لاعب فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية فى صفقة انتقال حر.

وشارك محمد بيومى فى تدريبات فريق حرس الحدود اليوم عقب توقيع العقود تحت قيادة عبد الحميد بسيونى.

‎وبدأ فريق حرس الحدود، بقيادة عبد الحميد بسيوني، معسكره المغلق، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

‎ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، الذي يستمر لمدة عشرة أيام، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية تمهيدًا لاختيار التشكيل الأمثل للمباريات الرسمية.

‎وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

‎وكان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.