شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الرحيل.. ماذا قدم وسام أبو على مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي على انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالصفقة، حيث اتفق الأهلي على بيع لاعبه مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف المزايا الإضافية ونسبة عائد البيع في المستقبل.

ولعب وسام أبو علي للأهلي موسم ونصف شارك خلالها في 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 أهداف ولعب 4244 دقيقة لعب، كما حصل على لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع الأهلي وحقق 4 بطولات مع نادي القرن الأفريقي وهي الدوري المصري "مرتين" ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري مرة واحدة.

واقترب النادي الأهلي من الوصول لاتفاق مع نادي كولومبوس الأمريكي بشأن صفقة وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورغم تعثّر مفاوضات الأهلي فى البداية مع النادي الأمريكي بشأن بيع وسام أبو علي، إلا أن الساعات الماضية شهدت تقارب وجهات النظر.

وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس أصبح قريباً للغاية وأكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن العرض الأخير من النادي الأمريكي يلقى قبولا من الإدارة الحمراء بنسبة كبيرة.

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يعد يفكر في بقاء وسام أبو علي بعدما افتعل الأزمات وأصر على الرحيل، لكن النادي كان _ ومازال _ يبحث عن حقوقه الأدبية والمالية من وراء الرحيل.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتراجع فى مطالبه حتى يوافق على الصفقة، فالنادي الأمريكي سيدفع 7 ملايين و500 ألف دولار، بجانب مليون و500 ألف دولار امتيازات أخرى مُرتبطة بالمشاركة وتسجيل وصناعة الأهداف، فضلا عن الحصول على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مُستقبلاً.

وذهب المصدر إلى أن صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي قد يتم الإعلان عنها في غضون اليومين المقبلين، بعد التقارب الواضح بين الأهلي وكولومبوس بشأن الخطوط العريضة للصفقة، مؤكداً أن الأهلي يحاول حفظ حقوقه من وراء بيع اللاعب لأنه مرتبط بعقد مع النادي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

واستبعد الأهلي وسام أبو علي من معسكر الفريق المُقام حالياً في تونس بسبب عدم خضوع اللاعب إلى قياسات بدنية مع عودة الأهلي للتدريبات الإثنين الماضي فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، كما رفض اللاعب إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته الأمر الذي جعل إدارة الأهلي توقع عليه غرامات مالية بجانب استبعاده من المعسكر.