هل تعمد صلاح إهانة الجزائري رياض محرز؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بالنظر إلى تتويج النجم الجزائري رياض محرز بلقب الدوري الانكليزي 4 مرات، مقابل حصول النجم المصري محمد صلاح على نفس اللقب في مناسبتين فقط، وانتزاع كل منهما لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، فإنه يمكن القول إن محرز يعد واحداً من أساطير أفريقيا على مدار التاريخ، بل إنه يتفوق على صلاح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من كل ما سبق فقد تجاهل صلاح اسم محرز في حديثه عن أفضل نجوم القارة السمراء على مدار التاريخ، الأمر الي اعتبره البعض تعمداً للتقليل من شأن النجم الجزائري، وذهب البعض بعيداً في تقديرهم للأمر، وقالوا إنها اهانة غير مقبولة، فيما صنف البعض الآخر رؤية صلاح لمحرز بأنها رأي شخصي لا يمكن رفضه، أو تصنيفه بأنه يقع في دائرة التجاهل أو تعمد التقليل من أسطورة محرز، كما أن صلاح يشتهر بعدم اثارة الجدل، ويرفض التورط في الهجوم على أي لاعب أو التقليل من شأن أحد.

Is Mohamed Salah the greatest African player in history? 👑

We challenged the Egypt and Liverpool star with rapid questions — no time to think, just speak.

⚡ Stay until the end — a few of his answers might surprise you.#ballondor #salah #rapidquestions pic.twitter.com/zVWMjfbtfq — Ballon d'Or (@ballondor) July 18, 2025

— Ballon d'Or (@ballondor)

فقد وصف النجم المصري محمد صلاح نفسه، بأنه "أفضل لاعب إفريقي على مدار التاريخ"، صحيح أنها قالها ثم انفجر في نوبة من الضحك،ت تعبيراً عن أنه ليس جاداً في مدح نفسه، لكنه عملياً يقصدها، كما كشف عن مدربه المفضل عبر مسيرته، واللاعب الذي تمنى لو حظي بفرصة اللعب بجانبه.

ونشرت صفحة Ballon d'Or عبر منصة "X" جزءًا حديثاً من حوار مهاجم ليفربول الذي أجراه في وقت سابق مع مجلة France Football، وتضمّنَ إجابات صريحة لأسئلة واضحة وسريعة.

وحول هوية اللاعب الأفضل تاريخياً في القارة السمراء، أجاب صلاح: "أنا"، قبل أن ينفجر ضاحكاً.

وأضاف صلاح الذي خسر نهائيين لكأس الأمم الإفريقية: "هناك العديد من اللاعبين، أريد أن أقول جورج ويا أيضاً، ديدييه (دروغبا)، وإيتو".

وعن أفضل من شاركه الملعب في مسيرته، قال "الفرعون": "لم ألعب معه في قمة مستواي، لكن سأقول هازارد"، قبل أن يؤكد أن "تيري هنري وستيفن جيرارد" هما من تمنى اللعب بجانبهما في مسيرته.

المفاجأة.. مدرب صلاح المفضل ليس كلوب

أكد صلاح أن الإيطالي لوتشيانو سباليتي هو أفضل مدرب أشرف عليه في مسيرته، مشدداً على أهمية فترته التي قضاها في روما موسم 2016-2017، والتي مهّدت له الطريق للّعب في ليفربول، وعلى الرغم من أن غالبية مسيرته الناجحة كانت رفقة المدرب الألماني يورغن كلوب، إلا أن صلاح لم يقل انه المدرب الأفضل بالنسبة له.

ومن بين 380 هدفاً سجّلها في مسيرته حتى الآن، اختار صلاح هدفين ضد مانشستر سيتي باعتبارهما الأفضل في مسيرته، أحدهما في "أنفيلد" ضمن البريميرليغ، والآخر بدوري أبطال أوروبا في ملعب "الاتحاد".

صلاح الذي أكد أنه لا يندم على أي شيء، رفض تقديم أي اسم بعينه عندما سُئل عن أصعب مدافع واجهه، وأكد أن العديد ممن واجههم كانوا جيدين للغاية، قبل أن يؤكد أن "دوري أبطال أوروبا" هو اللقب الأكثر أهمية بالنسبة له.