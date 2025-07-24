ليفربول يتعاقد مع المهاجم الفرنسي إيكيتيكي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال النادي في بيان: "اجتاز اللاعب البالغ من العمر 23 عاما الفحص الطبي بنجاح، ووافق على الشروط الشخصية، مما يسمح له بالسفر إلى هونغ كونغ للانضمام إلى زملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأفادت وسائل إعلامية عدة أن قيمة صفقة انتقال لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما إلى أنفيلد تبلغ 69 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).

وحوّل بطل الدوري الإنكليزي الممتاز تركيزه إلى إيكيتيكي بعد رفض نيوكاسل بيع مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر أيزاك الذي تقدر قيمته بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني من قبل فريقه.

وكان نيوكاسل ومانشستر يونايتد مهتمين أيضا بإيكيتيكي، لكن ليفربول تفوّق عليهما في سباق ضم أحد أبرز النجوم الشباب في أوروبا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن ليفربول وافق على دفع 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية كإضافات للتعاقد مع إيكيتيكي الذي قد يصل سعره الإجمالي إلى 79 مليون جنيه إسترليني.

وسجل إيكيتيكي 22 هدفا في 48 مباراة بجميع المسابقات مع فرانكفورت الموسم الماضي بعد انضمامه إلى النادي الألماني قادما من باريس سان جرمان.

ويمتلك ليفربول ثغرة في خط هجومه بعد وفاة مهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا مؤخرا في حادث سيارة في إسبانيا.

ويُعتقد أيضا أن ليفربول على استعداد لبيع مهاجمه الدولي الأوروغوياني داروين نونييس، بينما كان مهاجمه الآخر الدولي الكولومبي لويس دياس هدفا لعرض مرفوض من بايرن ميونيخ الألماني.

وأنفق ليفربول حتى الآن 116 مليون جنيه إسترليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونغ من ليفركوزن أيضا والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث.