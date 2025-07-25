شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على قرارات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب والناشط السياسي صلاح السقلدي على القرارات التي اصدرها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اليوم الخميس .



وقال السقلدي إن "القرارات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، و المستهدفِة إعادة تنظيم هيئاته ودمج بعضها ببعض والتعيينات الجديدة التي اخذها هي قرارات تخصه هو بدرجة كإجراء وعمل تنظيمي محض أكثر مما تهم المواطن" .

مشيراً إلى أن"المواطن يتوخى من الانتقالي ان تنعكس هذه الإصلاحات على حياته المعيشية والخدمية والاقتصادية" .



وتابع قائلاً "كما يهم النُخب الجنوبية وسائر المواطنين ان تكون هذه الخطوات داخل الانتقالي مستوعبة لكل الطيف الجنوبي سياسيا واجتماعيا وجغرافيا ولمواصلة مسيرة الحوار الوطني الجنوبي لتجاوز نظرة الاستئثار بالقرار والاستحواذ بالخطاب دون شراكة كل الجنوب على طول مساحته الجغرافية والاجتماعية ، و إن تكون( القرارات )فاتحة لمراجعة شاملة للمجلس بشأن وضع القضية الجنوبية ومصيرها وسط المتغيرات الإقليمية والمحلية وإعادة قطارها الى سكته الصحيحة و اعادة النظر بشراكته السياسية المنفلتة مع القوى والأحزاب ومع التحالف" .

واختتم حديثه بالقول"فسياسة استيعاب الكل داخل الانتقالي وتقديم نموذج إداري وقيادي راقي مقنع داخله يستوعب بها الكل ويحارب الفساد والمحسوبية وينتشل المؤسسات ستكون مؤشر جيد وبمثابة نموذج مصغر لادارة الدولة المفترضة في قادم المراحل، والعكس صحيح اي ان فشل داخل هياكل المجلس واخفاق سياسته مع الآخر ومع الواقع وتهميش الآخر سيكون ايضا بمثابة نسخة مصغر لفشل مستقبلي كبير" .

