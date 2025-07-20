شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط المصرى السابق يدخل اهتمام الاتحاد السكندرى لضمه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل البنيني أتدجيكو سامادو لاعب وسط المصري البورسعيدي السابق اهتمامات نادي الاتحاد السكندري، تمهيدًا للتعاقد معه، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم المقبل بلاعبين مميزين.

ويرغب الاتحاد في ضم سامادو في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه مؤخرًا، حيث يعد من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوفه زعيم الثغر، خاصة مع غموض موقف الغاني مورو ساليفو من البقاء أو الرحيل، في ظل تصاعد أزمة مستحقاته المالية المتأخرة مع نادي الاتحاد.

ويعد سامادو صاحب الـ(21 عامًا) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البنينية، وسبق له تمثيل منتخب بنين الأول، ما يضيف له خبرات دولية تُعزز من قيمته الفنية في وسط الملعب.

وشارك سامادو خلال الموسم الماضي، مع المصري في 13 مباراة في الدوري المصري، ومباراة واحدة في كأس مصر، و5 مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفض أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، رحيل عمرو جمعة مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتمسك ببقاء اللاعب فى الموسم الجديد، في ظل حاجة زعيم الثغر إلى جهود اللاعب في الموسم الجديد.

وانضم عمرو جمعة إلى الاتحاد في يناير الماضي قادما من نادي راية، وظهر بشكل جيد مع زعيم الثغر، قبل أن ينال ثقة الجهاز الفني، ويقرر بقاءه مع زعيم الثغر.

وجدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري مفاوضاتهم مع سيراميكا، من أجل ضم لاعبه فيفور أكيم، لضمه في الصيف الجاري، تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

ويعد أكيم من أبرز الأسماء التي يستهدف زعيم الثغر ضمها في الصيف الحالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.