شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نفاوض فنربخشة التركى لضم عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بنادي بيراميدز أنه لم يتم تقديم عرض رسمي لأي ناد تركي لضم أي من لاعبيه، وذلك بعد الأنباء التى ترددت حول وجود مفاوضات من الفريق السماوى مع نادى فنربخشة التركى لضم عمر فايد.

كشف المصدر أن هناك بعض اللاعبين ووكلائهم يحاولون ربط أسمائهم بمفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل تحقيق أكبر مكاسب شخصية ممكنة وبطبيعة الحال زيادة فرصته في الحصول على عروض أفضل، ولكن النادي وبكل بساطة سيقوم بكشف هذه المحاولات ويرد على تلك الأخبار المغلوطة.

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز في حال قرر العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا.

وأوضح مصدر أن مصطفى محمد يُقدر علاقته القوية بجماهير الزمالك، ناديه السابق، ولا يرغب في خسارة حب واحترام الجماهير البيضاء له، وهو ما يجعله رافضًا لفكرة الانتقال إلى الأهلي رغم قوة العرض المُقدم من النادي الأحمر.

وأشار إلى أن العرض المالي المقدم من بيراميدز مغرٍ للغاية، ويُعد من العوامل الأساسية التي تدفع اللاعب للتفكير الجاد في خوض تجربة جديدة داخل مصر مع الفريق السماوي، خاصة مع رغبته في الحفاظ على صورته الإيجابية أمام جمهور الزمالك.