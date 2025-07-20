شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرعة الدوري المصري استعداداً لانطلاق النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لإجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء مراسم القرعة في الموسم المنقضي، وقرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة سحب قرعة الدورى المصرى الجديد 27 يوليو الجارى، وهو الموعد الاقرب، على أن يتم تحديد الموعد النهائى وإخطار الأندية خلال الساعات المقبلة.

واستقرت الرابطة على المواعيد الخاصة بالدورى الجديد بعد إعلان كاف مواعيد مباريات النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بجانب بطولة كأس الإنتركونتيننتال التى يشارك فيها فريق بيراميدز الموسم المقبل.

الأهلي أولًا فى ترقيم الأندية للموسم الجديد.. وغرامات تصاعدية على البطاقات

تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب أخر موسم حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيا، والزمالك ثالثا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

قرعة الدوري المصري تُسحب خلال أيام.. وتطبيق الإنذار الثالث بالإيقاف مستمر

وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجمموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد

وتناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، والتعديلات التي ستطرأ عليها منعا لأي جدل أو لغط خلال المرحلة المقبلة.

ويعكف مسئولو رابطة الأندية حاليا على تعديل اللائحة الخاصة بالموسم الجديد ودراستها جيدا، بحيث تخرج إلى النور بما يتناسب مع طموحات الأندية فى الموسم الجديد وتضع الرابطة نصب عينيها مصلحة جميع الأندية، كما تسعى الرابطة لمعالجة وتوضيح أى بنود تتعلق باللائحة فى الموسم الجديد منعا لأى جدل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.

وأرسل نادي الزمالك، مقترحاته لرابطة الاندية بخصوص لائحة الدوري الجديد، وتضمنت طلب الزمالك إلغاء بند 63 من لائحة رابطة الأندية، والذي ينص على أن قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الاستئناف عليها.

وطلب الزمالك في خطابه إلغاء هذا البند والعمل بتوصية لجنة التظلمات، خاصة وأن هذا البند تسبب في ظلم كبير للنادي، كما طلب الزمالك تعديل لائحة الانسحاب، بحيث يتم خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب مباشرة.

وطلب مسئولو نادي البنك الأهلي من رابطة الأندية المحترفة تعديل البند الخاص بتوقيع الغرامات المالية على الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون في المباريات خلال الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025 - 2026.

موعد وشكل بطولة الدوري فى الموسم الجديد

ويشهد يوم 8 أغسطس المقبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة الدوري المصري.

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.