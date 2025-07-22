الامارات | 13 صفقة طموحة تجهز النصر للموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل شركة النصر لكرة القدم خطواتها القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبرمت 13 صفقة حتى الآن، في إطار مشروع شامل لإعادة بناء الفريق الأول، وتعزيز صفوفه بعناصر متميزة محلياً ودولياً، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ويُعد التعاقد مع الدولي الإيراني، مهدي قائدي، أبرز صفقات «العميد» هذا الصيف، حيث انضم اللاعب إلى الفريق بعقد يمتد حتى عام 2028، قادماً من نادي شباب الأهلي، في خطوة نالت اهتماماً واسعاً، نظراً لما يتمتع به اللاعب من مهارات هجومية عالية، وخبرة كبيرة على مستوى البطولات القارية.

وضم النصر أيضاً اللاعب المالي، شيكنا دومبيا، على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، واللاعب الصربي المخضرم، لوكا ميليفوجيفيتش لموسم، إلى جانب الجناح النمساوي ماتيو كاراماتيك القادم من نادي تي إس في هارتبيرغ، بعقد يمتد حتى عام 2027، حيث سيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

وعلى الصعيد المحلي، دعم الفريق صفوفه بعدد من الأسماء البارزة، من بينها سالم سلطان بعقد حتى 2027، ومحمد عبدالباسط، وعبدالله إدريس، وزايد الزعابي، بعقود تستمر حتى عام 2028، إضافة إلى استعارة اللاعب الدولي جوناتاس سانتوس من نادي العين، إلى جانب زميله في المنتخب الأولمبي سولومون سوسو على سبيل الإعارة أيضاً.

كما نجح النادي في التوصل إلى اتفاق مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لانتقال حارس منتخب الإمارات الأولمبي عدلي محمد إلى صفوف الفريق بعقد لخمس سنوات، في خطوة تعزز من مستقبل الفريق في مركز حراسة المرمى.

وفي إطار الحفاظ على التوازن والاستقرار، جددت شركة النصر إعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار للموسم الرياضي 2025-2026، كما تم تمديد عقد اللاعب غوستافو أليكس حتى عام 2029.

واستكملت إدارة الكرة في النادي مشروعها الفني بالتعاقد مع المدرب الصربي، سلافيسا يوكانوفيتش، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، حيث يراهن «العميد» على خبرته الطويلة لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، وتعكس هذه التعاقدات طموحات النصر في صناعة فريق متوازن يجمع بين الخبرة والشباب، ويعتمد على التنوع في العناصر الأجنبية والمحلية، بما يواكب تطلعات الجماهير، ويعيد الفريق إلى منصات التتويج.