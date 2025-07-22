الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يحتفظ بلقب دوري سلة الكراسي «3 ضد 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب بطولة الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3 ضد 3)، بفوزه على فريق نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة (15-11)، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة الختامية للبطولة التي استضافتها صالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

وحضر مراسم التتويج كلّ من رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور خالد المدفع، والأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، والمدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالإنابة محمد الحمادي.

وشهد اليوم الختامي إقامة ست مباريات، حيث فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي العين بنتيجة (12-3)، ثم تغلب نادي خورفكان على نادي الثقة بنتيجة (7-5)، وواصل نادي دبي لأصحاب الهمم تفوقه بتحقيق الفوز الثاني على نادي العين بنتيجة (15-4)، بينما تفوق خورفكان مجدداً على الثقة بنتيجة (10-5).

وفي المباراة الخامسة، حقق نادي الثقة فوزه الوحيد على حساب نادي العين بنتيجة (6-3)، قبل أن تُختتم المنافسات بالمباراة النهائية، التي نجح فيها دبي لأصحاب الهمم في تحقيق الفوز على خورفكان وانتزاع صدارة الترتيب العام برصيد 23 نقطة، محتفظاً بلقبه للعام الثاني على التوالي.