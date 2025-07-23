الامارات | 7 أساسيين يغيبون عن منتخب السلة في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، غياب سبعة لاعبين من العناصر الأساسية في قائمة المنتخب المتجهة، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتمتد حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «يفتقد المنتخب كلاً من حامد عبداللطيف، وراشد ناصر، ومحمود وسيم، وعمر العامري، ومحمد أسد، وراشد أيمن، ومحمد بن خاتم، لأسباب مختلفة بينها طبية والتزامات وظيفية».

وأضاف: «تضم قائمة المنتخب المتجهة إلى البحرين 12 لاعباً، تمزج بين الدماء الشابة وعناصر الخبرة، يتقدمهم صانع ألعاب الشارقة دي ماركو، ولاعب ارتكاز النصر مامادو انداي، بمعدل أعمار يبلغ 24 عاماً، في استمرار لاستراتيجيتنا الهادفة إلى إعادة بناء المنتخب».

وأضاف: «أكدت الدماء الشابة أنها على قدر الثقة، وأبرزها الثلاثي الشاب عبدالعزيز خليفة وسيف الراشدي من الوصل، وحسن عبدالله من النصر، الذين حصلوا على معدل دقائق لعب تراوح بين 20 و30 دقيقة أمام منتخبات وفرق قوية، بحجم أستراليا والصين تايبيه واليابان في بطولة وليام جونز التي شارك فيها المنتخب أخيراً».

وقال: «حققنا فوائد عدة من مشاركتنا في بطولة (وليام جونز) كمحطة إعداد للبطولة العربية، أبرزها خوض ثماني مباريات من العيار الثقيل في تسعة أيام متتالية، والخروج دون إصابات من خلال توزيع الجهد البدني على جميع اللاعبين، بجانب استعادة لاعب الارتكاز أحمد عبداللطيف لمردوده من الناحية الهجومية بمعدلات تسجيل بين 17 و20 نقطة، كما تم مشاركة قيس عمر العائد من الإصابة في آخر مباراتين أمام الصين تايبيه و(سترونغ غروب) الفلبيني بمعدل دقائق لعب بلغ 20 دقيقة، ومعدل تسجيل بلغ 15 نقطة بكل مباراة».

وأشار بن الحبيب إلى قوة المواجهات التي تنتظر «الأبيض» في البطولة العربية بالبحرين، وقال: «أفرزت قرعة وجدول المباريات، تدرجاً في المستوى، بما يخدم تطلعاتنا من المشاركة، حيث نلتقي في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل مع منتخب الكويت، متبوعةً بلقاء البحرين، ومن ثم الجزائر، قبل الخضوع لمرحلة الراحة، ثم المواجهة مع منتَخبي تونس وقطر، قبل مواجهتنا الأخيرة أمام منتخب مصر».