الامارات | 39 صفقة انتقال حر أبرمتها أندية «المحترفين» استعداداً للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعّمت تسعة أندية في دوري أدنوك للمحترفين صفوفها، استعداداً للموسم الكروي الجديد، بـ39 صفقة انتقال حر (اللاعبون الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم السابقة)، من أصل 124 صفقة أُبرمت منذ انطلاق «الميركاتو الصيفي»، في يونيو الماضي، وشملت فئات اللاعبين المواطنين، والمقيمين، والأجانب، إلى جانب تجديد العقود.

وأمام الأندية فرصة لتعزيز صفوفها بلاعبين آخرين، حتى موعد غلق باب الانتقالات في أكتوبر المقبل.

ومنذ انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، تصدّرت صفقات «الانتقال الحر» المشهد، كأكثر الفئات نشاطاً مقارنة ببقية أنواع التعاقدات، متفوقة على صفقات فئة «المقيمين» التي جاءت في المرتبة الثانية بـ31 صفقة، فيما اقتصر عدد التعاقدات الجديدة للاعبين المواطنين والأجانب على 21 صفقة، مقابل 10 صفقات إعارة، و23 حالة تجديد عقود فقط.

وبحسب ما أظهرت الحسابات الرسمية لأندية دوري المحترفين، تصدّر العائدان حديثاً إلى دوري أدنوك، دبا والظفرة، قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في فئة «الانتقال الحر»، في المقابل لم تُبرم أندية شباب الأهلي، والشارقة، والعين، والجزيرة، والوصل أي صفقة ضمن هذه الفئة، مفضّلة التركيز على التعاقدات الأخرى.

دبا يتصدر

أبرم نادي دبا ثماني صفقات انتقال حر من أصل 25 تعاقداً، شملت ضم الحارس عبدالله سالم من الوصل، ووليد حسن من خورفكان، والظهيرين عبدالله خميس وعلي الظنحاني من دبا الحصن، ولاعب الوسط خالد البلوشي من العين، والسنغالي مامي بالا، وراشد محمد مصبح (كلاهما من النصر)، إضافة إلى عبدالله البلوشي من بني ياس.

الظفرة وصيفاً

وجاء الظفرة في المركز الثاني بسبع صفقات انتقال حر، شملت: عبدالله فدعق وزايد العامري من الجزيرة، وفراس صالح وعبدالله الكربي من خورفكان، إضافة إلى ثلاثة تعاقدات خارجية مع المغربي محسن ربحة من المكناسي، والبرازيلي جويسون سوزا (لاعب سانتوس السابق)، وقائد منتخب آيسلندا يوهان بيرغ غودموندسون من العروبة السعودي.

المركز الثالث مشترك

تشاركت أندية بني ياس، وخورفكان، وعجمان، وكلباء في المركز الثالث بأربع صفقات انتقال حر لكل نادٍ، إذ تعاقد بني ياس، مع براد يانغ (العروبة السعودي)، وخلفان مبارك، أحمد فوزي (الجزيرة)، وخالد الهاشمي (العين)، فيما تعاقد خورفكان مع كلّ من: الحارس أحمد جشك، يوسف العامري (النصر)، وراشد علي (الوحدة)، وبيير كوندي (دبا الحصن).

وتعاقد عجمان مع يوري ماتيس (نيفتشي باكو)، ودينو هوتيتش (ليخ بوزنان)، وجوكو زايكوف (كرايوفا)، وسالم سليمان (العروبة)، فيما تعاقد كلباء مع كلّ من علي سالمين (الوصل)، وأحمد مال الله (شباب الأهلي)، وأحمد نور (الوحدة)، وسيل صاموي (بني ياس).

المركز الرابع: النصر والوحدة

أبرم النصر والوحدة ثلاث صفقات انتقال حر لكل منهما، حيث تعاقد النصر مع محمد عبدالباسط، وسالم سلطان (الشارقة)، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش (شباب الأهلي)، فيما تعاقد الوحدة مع ساشا أيفكوفيتش (بني ياس)، وكايو كانيدو (الوصل)، والأرجنتيني لوكاس فيرا (خيمكي الروسي).

البطائح في المركز الخامس

واكتفى البطائح بصفقتَي انتقال حر مع الحارس عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، والبرازيلي جيانلوكا مونيز (الوحدة).

