شكرا لقرائتكم خبر عن حسم وديات المنتخب الأول فى نوفمبر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة المشرف على المنتخب الأول وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب مصير وديات الفريق، المقرر لها فى شهر نوفمبر المقبل فى اطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب فى ديسمبر المقبل.

وطلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر إقامة وديات مع منتخبات افريقية مثل الكاميرون ونيجيريا، وتم تلقى اكثر من عرض بتنظيم وديات للمنتخب المصرى فى احدى الدول العربية وهو ما سيتم حسمه الأسبوع المقبل.

وفضل الجهاز الفنى لعب مباريات مع منتخبات إفريقية تصنيف اول بدلا من مباريات اوروبية لتجهيز اللاعبين قبل بطولة أفريقيا، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة او اثنين فى شهر ديسمبر القادم قبل انطلاق البطولة.

مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

وفى حالة تأهل منتخب مصر كأول للمجموعة الثانية فسيواجه ثالث المجموعة الأولى والتى تضم "المغرب - مالى - زامبيا - جزر القمر" أو ثالث الثالثة التى تضم "نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا" أو الرابعة "السنغال - الكونغو الديموقراطية - بنين - بتسوانا".

وحدد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب، 5 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولى، وتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بموعد المباراة.

منتخب مصر ينتظر موعد مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

وينتظر منتخب مصر تحديد المواعيد النهائية من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمباراة بوركينا فاسو فى الجولة الثامنة ضمن معسكر شهر سبتمبر وأيضاً مباراة إثيوبيا، خاصة أن الاتحاد الأفريقى يمتلك الأحقية فى تغيير مواعيد أى مباراة.