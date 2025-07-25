شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة أحمد فتوح وغلق حسابه على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت أزمة أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تم تداول صورة له وهو يعزف على آلة الدرامز، رغم غيابه عن معسكر الفريق المُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب أزمة ظهوره فى احدى حفلات الساحل الشمالى، ونرصد كل ما تريد معرفته عن تلك الأزمة فى الاسطر التالية..

س: ما سبب الجدل الأخير المحيط بأحمد فتوح لاعب الزمالك؟

ج: الجدل بدأ بعد نشر أحمد فتوح صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يعزف على آلة موسيقية، وهو ما أثار غضب جماهير الزمالك، خاصة أن الصورة تزامنت مع غيابه عن معسكر الفريق المُقام في العاصمة الإدارية.



أحمد فتوح

س: هل كانت هذه الصورة حديثة أم قديمة؟

ج: اللاعب أوضح من خلال منشور لاحق أن الصورة قديمة، وتم التقاطها في حفل زفاف شقيقته، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن البعض يتعمد استهدافه وتشويه صورته أمام جمهور الزمالك.

س: كيف تفاعل الجمهور مع الصورة؟

ج: ردود الفعل كانت عنيفة، حيث هاجم عدد كبير من جماهير الزمالك فتوح، معتبرين أن ظهوره في الحفلات أمر غير مقبول، خصوصًا بعد تغيبه عن معسكر الفريق دون إذن رسمي.

س: ما رد فعل اللاعب على الهجوم الجماهيري؟

ج: في محاولة لتوضيح الموقف، كتب فتوح عبر "إنستجرام": "هو ليه كل ما أنزل صورة الناس بتفضل تنزلها، وكل واحد يقول اللي على هواه ويدخلوا الزمالك والجمهور؟"، مؤكدًا أنه يحب النادي ويحترم جماهيره، لكنه فوجئ بتأويل الأمور بشكل سلبي.



فتوح

س: ما التطور الأخير في الأزمة؟

ج: عقب تصاعد الهجوم عليه، قرر أحمد فتوح إغلاق حسابه على "إنستجرام"، وسط حالة من الغموض بشأن موقفه مع الفريق في الفترة المقبلة.

س: هل كانت هذه الصورة بداية الأزمة؟

ج: لا، الأزمة اشتعلت منذ أن حصل فتوح على اذن من الجهاز الفنى والإدارى بالخروج من معسكر العاصمة الإدارية بسبب مرض أحد اقاربه، لكن فوجئ بعدها الزمالك بتواجد اللاعب فى احدى حفلات الساحل الشمالى.

س: هل اتخذ النادي إجراءات ضد اللاعب؟

ج: نعم، اللاعب تم تحويله للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.

س: لماذا لم يشارك فتوح في معسكر الفريق؟

ج: بحسب مصادر من داخل النادي، فإن فتوح دخل في مشادة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، وهو ما دفعه لرفض الانضمام إلى معسكر الفريق في العاصمة الإدارية.

س: هل حاول اللاعب احتواء الأزمة؟

ج: بالفعل، فتوح أبدى رغبته في تقديم اعتذار، لكن المدير الرياضي رفض أي مبادرات ودية، مُصِرًا على اتباع الإجراءات القانونية وإجراء التحقيق الكامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل اللاعب.