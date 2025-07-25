شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للسلاح بجورجيا ويضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

نجح أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني للسلاح إلي نصف نهائي منافسات السيف بالفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8، ببطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا ليضمن ميدالية لمصر.

ويمثل منتخب مصر فى سلاح الشيش كل من محمد حمزة الغائب عن منافسات الفرق للإصابة، عبدالرحمن طلبة، عبدالرحمن حفور، سيف الغايش على صعيد الرجال، فيما يمثل السيدات كل من نهى هاني، سارة حسني، ملك حمزة، جنى إيهاب.

أما منتخب سلاح السيف فيتكون من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام على صعيد الرجال، بينما يتكون فريق السيدات من ندى حافظ، العنود حجازي، نجوى نوفل، ريناد الدكش.

وعلى صعيد سيف المبارزة، فيمثل منتخب الرجال كل من محمد السيد، محمود السيد، محمد ياسين، محمود محسن، فيما يمثل فريق السيدات كل من ناردين إيهاب، آية حسين، فرح محفوظ، لولوة سليمان.

وتتواصل المنافسات يوم السبت الموافق 26 يوليو، بإقامة فعاليات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف من دور المجموعات وحتى دور الـ64، كما تُستكمل منافسات الفرق في سلاحي سيف المبارزة للسيدات والشيش للرجال من دور الـ16 وحتى النهائي وتحديد أصحاب الميداليات.

ويشهد يوم الأحد الموافق 27 يوليو إقامة الأدوار النهائية لمنافستي فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف، إلى جانب انطلاق منافسات الفرق في سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال حتى دور الـ16.