شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة الدعوة لهانى ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور قرعة بطولة الدورى الممتاز المقرر لها غدا الأحد للموسم الجديد 2025 - 2026، وذلك فى اتصال تليفونى جمع الثنائى خلال الأيام الماضية.

ويتواجد هانى أبو ريدة فى المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على هامش نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتى تختتم فعالياتها اليوم بمباراة المغرب امام نيجيريا التى تأهلت فى وقت سابق بالفوز 2-1 على جنوب أفريقيا حاملة اللقب.

تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيا، والزمالك ثالثا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

قرعة الدوري المصري تُسحب خلال أيام.. وتطبيق الإنذار الثالث بالإيقاف مستمر

وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

وتناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، والتعديلات التي ستطرأ عليها منعا لأي جدل أو لغط خلال المرحلة المقبلة.

ويعكف مسئولو رابطة الأندية حاليا على تعديل اللائحة الخاصة بالموسم الجديد ودراستها جيدا، بحيث تخرج إلى النور بما يتناسب مع طموحات الأندية فى الموسم الجديد، وتضع الرابطة نصب عينيها مصلحة جميع الأندية، كما تسعى الرابطة لمعالجة وتوضيح أى بنود تتعلق باللائحة فى الموسم الجديد منعا لأى جدل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

وأكد مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.

وأرسل نادي الزمالك مقترحاته لرابطة الأندية بخصوص لائحة الدوري الجديد، وتضمنت طلب الزمالك إلغاء بند 63 من لائحة رابطة الأندية، والذي ينص على أن قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الاستئناف عليها.

وطلب الزمالك في خطابه إلغاء هذا البند والعمل بتوصية لجنة التظلمات، خاصة وأن هذا البند تسبب في ظلم كبير للنادي، كما طلب الزمالك تعديل لائحة الانسحاب، بحيث يتم خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب مباشرة.

وطلب مسئولو نادي البنك الأهلي من رابطة الأندية المحترفة تعديل البند الخاص بتوقيع الغرامات المالية على الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون في المباريات خلال الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025 - 2026.