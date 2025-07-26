شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه قاسم باشا فى ثانى المواجهات الودية بمعسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مباراته الودية الثانية، أمام فريق قاسم باشا التركي خلال معسكره المقام حاليا في تركيا في إطار الإعداد للموسم الجديد.

يحل بيراميدز ضيفا على الفريق التركي في مباراة ودية قوية تقام في السادسة من مساء اليوم، السبت، وهي المباراة الودية الثانية خلال المعسكر الخارجي بعد مواجهة باندرما سبور في أولى المباريات.

يذكر أن بيراميدز افتتح المباريات الودية في معسكره بتركيا بمواجهة باندرما سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على أن يخوض مباراة ودية ثالثة في ختام المعسكر يجري الترتيب لها.

الأشعة تثبت إصابة زلاكة بشد فى الخلفية من الدرجة الأولى