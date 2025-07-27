الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع المدافع البرازيلي كايكي فرنانديز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع المدافع البرازيلي الشاب كايكي فرنانديز، البالغ من العمر 21 عاماً، قادماً من نادي ألميريا الإسباني، وذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وسينضم كايكي إلى قائمة «فرسان دبي» ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في خطوة تؤكد سعي النادي إلى تدعيم خط الدفاع بعناصر واعدة تملك الإمكانات الفنية والبدنية المطلوبة.

ويُعد كايكي من المواهب البرازيلية الصاعدة، حيث سبق له اللعب في الدوري الإسباني، ولفت الأنظار بأدائه الدفاعي القوي وسرعته في قطع الكرات وبناء الهجمات من الخلف.

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة شباب الأهلي لتجهيز الفريق، بأفضل صورة ممكنة، للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وكان شباب الأهلي قد أعلن من قبل عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني إليان إيرالا (21 عاماً) كلاعب مقيم أيضاً.