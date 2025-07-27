الامارات | الوهيبي يحضر اجتماعي الاتحادين الآسيوي والدولي للألعاب المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة عبدالله الوهيبي، إلى سنغافورة، للمشاركة في اجتماعين رسميين على هامش بطولة العالم للألعاب المائية 2025، حيث يُعقد اليوم اجتماع الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية، يليه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب المائية، يوم بعد غدٍ، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذان الاجتماعان في وقت يشارك فيه منتخب الإمارات للسباحة في منافسات بطولة العالم المقامة حالياً في سنغافورة، بوفد يضم السباحين الدوليين يوسف المطروشي وسالم غالب، تحت إشراف المدرب الوطني مروان الحتاوي.

ويخوض المطروشي سباقي 50 و100 متر حرة، فيما يشارك سالم غالب في سباقي 50 و100 متر فراشة، ضمن خطة إعداد طويلة المدى، تهدف إلى تطوير أداء السباحين على الساحة العالمية والاستعداد للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في السعودية.