شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز في البطولة كالتالي: الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام.. 5 م الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي.. 8 م الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب.. 8 م الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي.. 8 م الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة.. 8 م الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي) الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي.. 8 م الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية.. 8 م الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي.. 8 م الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت.. 8 م الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي.. 5 م الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت.. 5 م الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي.. 8 م الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي.. 5 م الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة.. 8 م الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي.. 8 م الجولة 17: سموحة × بيراميدز - ملعب برج العرب.. 5 م الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا - ملعب الدفاع الجوي.. 9:30 م الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة.. 9:30 م الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي.. 9:30 م الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس.. 9:30 م

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