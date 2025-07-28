الامارات | «سوفرينتي» يفوز بلقب «جيم داندي ستيكس» الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المهر سوفرينتي، المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب وليام موت، موسمه الاستثنائي بانتزاعه لقب سباق «جيم داندي ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2»، لمسافة 1800 متر رملي، وجرى على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

وأضاف «سوفرينتي» المُتوّج هذا الموسم بلقبي سباق «كنتاكي ديربي» و«بيلمونت ستيكس»، لقبه الثالث على التوالي، والخامس في مسيرته المقتصرة على ثماني مشاركات في السباقات العالمية.

وعرف الفارس ألفارادو جونير كيفية قيادة «سوفرينتي» لتعويض انطلاقته من البوابة الأخيرة للسباق، واللحاق سريعاً بركب جياد المقدمة، والحفاظ على قدراته قبل إطلاق العنان له عند دخول المنعطف الأخير، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و49 ثانية و52 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الأميركي «بايزو» بإشراف المدرب جون شيرفيز وقيادة الفارس هيكتور بيريوس، بينما ذهب المركز الثالث بفارق تسع أطوال ونصف الطول لمصلحة المهر الأميركي «هيل رود» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس إيراد أورتيز جونيور.

وعلّق المدرب، وليام موت، على انتصار «سوفرينتي» بقوله في تصريحات صحافية: «قدّم (سوفرينتي) أداء قوياً، ونجح الفارس ألفارادو في التعامل معه بسلاسة رغم اندفاعه الحاد بعض الشيء عند المنعطف الأول، والاستقرار به منفرداً في الصفوف الخلفية، قبل الاستجابة لإظهار قدراته عند المراحل الأخيرة لتجاوز منافسيه وتحقيق الفوز».