الامارات | «الثلاثيات» تقود «الأبيض» للفوز على البحرين في «عربية السلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت نسبة النجاح في الرميات الثلاثية، التي بلغت 33%، المنتخب الوطني إلى تحقيق انتصار صعب على نظيره البحريني بفارق سلة واحدة، بنتيجة (81-79) في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حالياً في نسختها الـ26 في العاصمة البحرينية، المنامة، والممتدة حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وشهدت الجولة نفسها فوز المنتخب المصري على نظيره القطري بنتيجة (90-69)، وانتصار تونس على الكويت (86-61).

وعزّز المنتخب الوطني صدارته المشتركة للترتيب العام للبطولة مع نظيريه المصري والتونسي، بتحقيق كلّ منهم الفوز الثاني توالياً، وبلوغ رصيد أربع نقاط، إذ استهل «الأبيض» مشواره يوم الجمعة الماضي بالفوز على الكويت في المباراة الافتتاحية بنتيجة (87-79).

ونجح المنتخب الوطني في قلب تأخره أمام البحرين، من خلال استثمار نقاط تفوقه في الرميات الثلاثية، إلى جانب الصلابة الدفاعية، إذ فرض أصحاب الأرض أفضليتهم في الربعين الأول والثالث بواقع (23-21) و(28-12)، قبل أن يستعيد لاعبو «الأبيض» زمام المبادرة ويحسموا الربعين الثاني والرابع بنتيجة (25-13) و(23-15).

وسجل لاعبو المنتخب 10 رميات ثلاثية من أصل 30 محاولة بنسبة نجاح بلغت 33%، مقابل ست رميات فقط للمنتخب البحريني من أصل 32 محاولة، بنسبة نجاح لم تتجاوز 18%.

وحملت الرميات الثلاثية الـ10 توقيع كلّ من صانع الألعاب دي ماركو (أربع رميات)، وقيس عمر وحسن عبدالله (رميتان لكل منهما)، إلى جانب رمية ناجحة لكل من خليفة خليل ومامادو إنداي.

كما لعبت الصلابة الدفاعية دوراً مهماً في عودة «الأبيض» إلى أجواء المباراة، بعد أن نجح اللاعبون في التفوق تحت السلة، مسجلين 46 متابعة ناجحة للكرات المرتدة، مقابل 39 فقط للمنتخب البحريني.

ويخلد المنتخب للراحة اليوم، قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره التونسي في السابعة من مساء غد.