شكرا لقرائتكم خبر عن الشربينى ودرويش وعلاء نبيل ونجوم الرياضة فى جنازة شقيق محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمادة الشربينى ووليد درويش عضوا اتحاد الكرة ، وعلاء نبيل المدير الفنى للإتحاد وعصام الحضرى المشرف على تدريب حراس مرمى المنتخبات ماعدا المنتخب الأول ووجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام وحازم إمام نجم الزمالك السابق وكرم كردى عضو اتحاد الكرة السابق والاعلامى عمر ربيع يس على حضور جنازة وائل أبو حسين ، شقيق محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والتى أقيمت عقب صلاة الظهر اليوم، الثلاثاء، من مسجد الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر.

كما تواجد أيضا فى الجنازة الاعلامى سيف زاهر وأحمد عبد الله المدير التنفيذى بنادى زد ومجدى عبد الغنى نجم الأهلى السابق وأحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وطارق يحيى نجم الزمالك السابق.



ومن المقرر أن يقام عزاء شقيق عضو اتحاد الكرة غدًا، الأربعاء، فى مسجد الشرطة بأكتوبر بالقاعة الرئيسية.



في ذات السياق، تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التعازي والمواساة إلى محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله وائل أبو حسين.



كما شارك أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وكافة العاملين بالاتحاد، في تقديم العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.