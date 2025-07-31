شكرا لقرائتكم خبر عن هل فاوض الزمالك بيرسى تاو؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن دخوله في مفاوضات مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي السابق، مؤكدًا أن اسم اللاعب ليس ضمن الحسابات الفنية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر أن ما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتراب بيرسي تاو من الانضمام للزمالك "عار تمامًا من الصحة"، مشددًا على أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع اللاعب أو وكيله في هذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن هناك من يسعى لتسويق بيرسي تاو ويحاول الزج باسم الزمالك لإضفاء جدية على بعض العروض الخارجية، لكن هذا الأمر مرفوض تمامًا من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن الزمالك ليس طرفًا في هذا الملف، واللاعب خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا لافتا إلى أن ناديه يحترم كل اللاعبين، لكنه لن يقبل بأن يتم استغلال اسم النادي لتسويق أي لاعب لا يدخل ضمن خططهم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بيرسي تاو بات على رادار نادي الزمالك إلا أن مسؤولي الأبيض حسموا الجدل مؤكدين أن النادي يسير وفق خطة واضحة ومدروسة في صفقات الصيف، ولا مجال للاجتهادات أو الشائعات.

ويواصل الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، وسط تركيز كبير من الإدارة على تدعيم الصفوف بالعناصر التي تتماشى مع رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد.