تشكيل الأهلي المتوقع في الموسم الجديد تحت قيادة ريبيرو

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض منافسات الموسم الجديد، بعد سلسلة من التجارب الودية وتجربة عدد من اللاعبين في مختلف المراكز.

ويعد التشكيل الأقرب للمشاركة أساسيا مع الأهلي في الموسم الجديد هو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري

الوسط: اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أفشة "إمام عاشور

الهجوم: زيزو، تريزيجيه، محمد شريف

يستعد فريق الأهلي لخوض ودية أمام فريق بتروجت يوم الأحد المقبل، في ختام تجاربه الودية قبل خوض منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، والتي يستهلها بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس المقبل.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي خوض وديتين يوم الأحد وليس ودية واحدة الأولى في السادسة مساء الأحد والأقرب لها فريق حرس الحدود، والثانية في التاسعة مساء الأحد ضد بتروجت، حيث يرغب خوسيه ريبيرو في لعب كل مجموعة المباراة بالكامل للوقوف على التزام اللاعبين بتنفيذ خططه وأسلوبه الفني وكذلك الاستقرار على التشكيل المثالي للفريق الأحمر في الموسم الجديد.



وسبق وخاص الأهلي 3 مباريات منذ بداية فترة الإعداد منهما مباراتين في معسكره الخارجي بتونس أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسي، وودية ثالثة في القاهرة أمام إنبي، حيث يرغب المدرب السويسري في خوض لاعبيه أكبر عدد من المباريات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

في شأن جديد ، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك كاظم ابراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي أمس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقدم كاظم ابراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة إنبي ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر، وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.