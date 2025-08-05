دورة مونتريال: ريباكينا تضرب موعدا مع المفاجأة مبوكو في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الـ12 عالميا الى الدور نصف النهائي من دورة مونتريال الألف نقطة لكرة المضرب بفوزها على الاوكرانية مارتا كوستيوك للانسحاب بداعي الاصابة بينما كانت الاولى متقدمة 6 1 و2 1.

وتلتقي ريباكينا في دور الاربعة مع الكندية اليافعة فيكتوريا مبوكو مفاجأة الدورة والفائزة على الاسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6 4 و6 2، بعد ان فازت بأشواط المباراة الستة الاخيرة.

وتسعى ريباكينا لحصد لقبها الثالث في دورات المحترفات بعد روما وانديان ويلز في عام 2023. ولم تتمكن من بلوغ أي نهائي منذ العام الماضي في ميامي.

واستهلت ريباكينا مواجهتها امام كوستيوك كاسرة إرسالها لتتقدم 2 1، قبل أن تطلب كوستيوك وقتا مستقطعا طبيا لتلقي العلاج في معصمها الايمن وساعدها.

وخسرت الاوكرانية ارسالها مجددا في الشوط الخامس، قبل ان تجدد ريباكينا تفوقها الكامل بكسر إرسال منافستها مرة ثالثة لتحسم المجموعة الاولى في غضون 37 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، لم تستطع كوستيوك الصمود طويلا لتنسحب من اللقاء بسبب أوجاع في المعصم، قبل أن تغادر أرض الملعب باكية.

من جهتها، واصلت مبوكو (18 عاما) والمُشاركة ببطاقة دعوة عروضها القوية لتبلغ الدور نصف النهائي من احدى دورات الالف نقطة للمرة الاولى في مسيرتها.

وقالت للجمهور الكبير الذي ساندها "أنا متحمسة جدا للتواجد في الدور نصف النهائي هنا. أريد أن اشكر الجميع على دعمهم لي مجددا. لقد كان الامر غير عادي".

وسبق لريباكينا ان فازت بمواجهتها الوحيدة امام مبوكو 6 3 و7 5 في الدور الثاني من دورة واشنطن الشهر الماضي.

وشهدت الدورة خروج سبع من المصنفات العشر الاوليات، ما شرّع الباب امام النجمات الصاعدات امثال مبوكو التي أطاحت سابقا بالاميركية كوكو غوف.

وضمنت مبوكو المصنّفة 85 عالميا والتي استهلت العام في المركز 333، اختراقها المراكز الخمسين الاولى في التصنيف العالمي للمرة الاولى في مسيرتها الاسبوع المقبل.

وتمكنت مبوكو من كسر إرسال منافستها بوساس مانيرو لتتقدم 5 3 في المجموعة الاولى، لكن الاسبانية ردت بالمثل في الشوط التاسع الا انها عادت وخسرت المجموعة بعد 43 دقيقة اثر كسب مبوكو لارسال آخر.

واستهلت الاسبانية المجموعة الثانية بقوة كاسرة إرسال الكندية، الا ان مبوكو استجمعت قواها ولم تخسر أي شوط بعدها لتخطف الفوز بعد 77 دقيقة.

وقالت مبوكو إن الجمهور الذي هتف "لم تنته القصة بعد" عقب نهاية اللقاء، كان الجزء الافضل من مشوارها الرائع.