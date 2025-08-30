بطولة إنكلترا: تشلسي يحقق فوزه الثاني تواليا ويتصدر موقتا

الرياص - اسماء السيد - لندن : تصدر تشلسي، بطل مونديال الأندية، موقتا ترتيب أندية الدوري الانكليزي لكرة القدم بعدما حقق فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب جاره ضيفه فولهام 2 0 السبت في المرحلة الثالثة.

وفرض القائد الأرجنتيني إنتسو فرنانديس نفسه نجما للقاء بعدما مرر كرة الهدف الاول من ركنية للبرازيلي جواو بيدرو (45+9) وسجل الثاني (56 من ركلة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الاول موقتا بانتظار قمة هذه المرحلة التي تجمع بين ليفربول حامل اللقب وأرسنال وصيفه على ملعب "أنفيلد" الأحد.

وهي المباراة الثالثة تواليا للـ "بلوز" بمواجهة فريق من لندن في الدوري، بعد التعادل السلبي مع كريستال بالاس والفوز على وست هام 5 1.

وتقابل الفريقان 37 مرة في الدوري، حيث تميل الكفة لصالح تشلسي الفائز في 23 مباراة مقابل 11 تعادلا و3 هزائم فقط.

من ناحيته، ما زال فولهام ينتظر تحقيق انتصاره الاول في "بريميرليغ" هذا الموسم الذي استهله بتعادلين أمام برايتون ومانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها 1 1، بعدما كان حلّ في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي.

وغاب عن صفوف تشلسي الذي يشرف عليه الإيطالي إنتسو ماريسكا العديد من كوارده أبرزهم كول بالمر والفرنسي بنوا بادياشيل وليفي كولويل والبلجيكي روميو لافيا للاصابة، وغاب الأوكراني ميخايلو مودريك للايقاف فيما يتحضر المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون للرحيل.

في المقابل، لم يجر البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام اي تعديل على التشكيلته التي خاضت المباراة الماضية.

على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، تلقى تشلسي ضربة موجعة باصابة مهاجمه الشاب ليام ديلاب (22 عاما) الذي غادر بعد 14 دقيقة من صافرة البداية بعدما أمسك بالجزء الخلفي من فخذه الأيمن.

وفاجأ فولهام أصحاب الارض بهدف بعد هجمة مرتدة وتمريرة من النروجي ساندر بيرج إلى جوشوا كينغ الذي تخلص من المدافع توسين أدارابييو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الشباك، إلا ان العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" حالت دون افتتاح التسجيل بعد احتساب خطأ من البرازيلي رودريغو مونيس على تريفو شالوبا في وسط الملعب خلال بناء الهجمة (21).

وأنهى تشلسي الشوط الاول متقدما بهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بامضاء البرازيلي بيدرو الذي تطاول برأسه لركنية من الجهة اليسرى نفذها الأرجنتيني فرنانديس.

وهو الهدف الثاني للوافد الجديد بيدرو (23 عاما) القادم من برايتون في الـ "بريميرليغ".

وتدخل الـ "في آيه آر" مجددا مع بداية الشوط الثاني، لتأكيد لمسة يد على مدافع فولهام راين سيسينيون داخل المنطقة المحرمة واحتساب ركلة جزاء سددها القائد فرنانديس بنجاح في وسط المرمى اصطدمت بقدم الحارس القائد الألماني بيرند لينو الذي ارتمى إلى اليمين (56).

وابعد لينو كرة البرازيلي إستيفاو بعد تمريرة من بيدرو (58)، قبل أن يسدد الاخير من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء كرة تصدها لها الحارس الألماني ليعلن حكم الراية عن حالة تسلل (86).

ويلعب لاحقا، توتنهام مع بورنموث، وساندرلاند مع برنتفورد، وولفرهامبتون مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، وليدز يونايتد مع نيوكاسل يونايتد.

وتتابع المباريات الأحد، فيلعب نوتنغهام فوريست مع وست هام، وبرايتون مع مانشستر سيتي، وأستون فيلا مع كريستال بالاس.