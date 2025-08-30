بطولة إنكلترا: فرنانديش يمنح يونايتد فوزا قاتلا وسقوط مفاجئ لتوتنهام أمام بورنموث

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد البرتغالي برونو فرنانديش فريقه مانشستر يونايتد إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بتسجيله هدف الفوز في مرمى بيرنلي في الوقت بدل الضائع 3 2 السبت ضمن المرحلة الثالثة.

وسجّل أهداف يونايتد المدافع الإيرلندي لبيرنلي جوش كولين بالخطأ في مرمى فريقه (27) والكاميروني براين مبومو (57) وفرنانديش (90+7 من ركلة جزاء)، فيما حملت ثنائية الضيوف توقيع الجنوب إفريقي لايلز فوستر (55) وجايدون أنتوني (66).

بدأ يونايتد المباراة بقوة، وحاول افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية، بعدما لعب مايسون ماونت ركنية من الجهة اليسرى حوّلها المدافع الهولندي للضيوف كويليندشي هارتمان برأسية أنقذها زميله حارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

بعدها بثلاث دقائق سدّد البرازيلي ماتيوس كونيا كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها السلوفاكي (5).

وتابع دوبرافكا تألقه، فتصدى لتسديدة مبومو من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء (14)، قبل مرور تسديدة ثانية تواليا لمبومو من المكان عينه بمحاذاة القائم الأيسر (15).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ليونايتد بعد احتكاك بين كايل ووكر وماونت، قبل التراجُع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (16).

ونجحت مساعي "الشياطين الحمر" بافتتاح التسجيل بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها فرنانديش وحوّلها البرازيلي كازيميرو برأسية من مسافة قريبة ردّتها العارضة، فتحوّلت من كولين بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه (27).

وحملت محاولة بيرنلي الوحيدة في الشوط الأول توقيع التونسي حنبعل المجبري الذي سدد من مسافة قريبة فوق المرمى، بعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها الدنماركي ياكوب برون لارسن (37).

وواصل يونايتد ضغطه بحثا عن هدف ثان، غير أن رأسية ماونت بعد ركنية من الجهة اليمنى نفذها مبومو ارتدت من أعلى العارضة (40).

ومن ركنية أخرى نفذها فرنانديش من الجهة اليسرى، سدد العاجي أماد ديالو "على الطائر" كرة من داخل المنطقة تصدى لها دوبرافكا ببراعة (45).

ومن هجمة مرتدة سريعة، لعب البديل الهولندي جوشوا زيركسي الذي أقحمه المدرب البرتغالي روبن أموريم بدلا من البرازيلي ماتيوس كونيا للإصابة (30)، كرة إلى مبومو الذي وضع بتمريرة متقنة ديالو في مواجهة المرمى لكنه سدد من مسافة قريبة كرة أخطأت المرمى المشرّع أمامه (45+5).

وتابع مبومو توزيع تمريراته المتقنة، فوضع من الجهة اليمنى زيركسي في مواجهة المرمى، لكن تسديدة الهولندي من مسافة قريبة تصدى لها دوبرافكا (45+6).

ومن المحاولة الثانية للضيوف، تابع فوستر من مسافة قريبة إلى داخل الشباك عرضية لارسن معادلا الأرقام (55).

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، وبالطريقة عينها إذ ترجم مبومو بنجاح عرضية البرتغالي ديوغو دالوت من الجهة اليسرى (57).

وخطف أنتوني التعادل بعدما تابع من مسافة قريبة كرة سددها زميله البديل الفرنسي لوم تشاوما وأخطأ الحارس التركي ليونايتد ألتاي بايندير في التصدي لها، إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى (66).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، منح فرنانديش الفوز ليونايتد من ركلة جزاء ركنها إلى يمين دوبرافكا الذي كان قريبا من التصدي لها، علما أن الحكم احتسبها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

صحوة تشلسي مستمرة

وفاجأ بورنموث مضيفه توتنهام ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم بعد انتصارين في المرحلتين الأوليين، بإسقاطه بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي إيفانيلسون (5).

وواصل تشلسي بطل مونديال الأندية، صحوته بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في الدوري من بوابة جاره وضيفه فولهام 2 0 في افتتاح المرحلة.

وفرض القائد الأرجنتيني إنتسو فرنانديس نفسه نجما للقاء بعدما مرر كرة الهدف الأول من ركنية للبرازيلي جواو بيدرو (45+9) وسجل الثاني (56 من ركلة جزاء).

افتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عبر بيدرو الذي تطاول برأسه لركنية من الجهة اليسرى نفذها فرنانديس.

وتدخل الـ"في ايه آر" مع بداية الشوط الثاني، لتأكيد لمسة يد على مدافع فولهام راين سيسينيون داخل منطقة الجزاء واحتساب ركلة جزاء سددها فرنانديس بنجاح في وسط المرمى اصطدمت بقدم الحارس الألماني بيرند لينو الذي ارتمى إلى اليمين (56).

من جانبه، تابع إيفرتون نتائجه الإيجابية محققا انتصاره الثاني تواليا من بوابة مضيفه ولفرهامبتون 3 2.

سجّل أهداف إيفرتون المهاجم بيتو من غينيا بيساو (7) والسنغالي إيليمان ندياي (33) وكييرنان ديوسبوري هول (55)، فيما أحرز الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ (21) والبرتغالي رودريغو غوميش (79).

وقلب ساندرلاند تأخره أمام برنتفورد بهدف البرزيلي إيغور تياغو (77) إلى فوز 2 1 بفضل الفرنسي إنزو لو في (82 من ركلة جزاء) ومواطنه ويلسون إيزيدور (90+6).