انتقالات الدوري الإنكليزي: أرقام قياسية وصفقات مدوّية

الرياص - اسماء السيد - لندن : أغلق سوق انتقالات الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإثنين بصفقة قياسية بريطانية، بعد أن حسم ليفربول ضمّ المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل يونايتد.

وتصدر ليفربول المشهد الصيفي بعد أن تعاقد أيضا مع الألماني فلوريان فيرتس، لكن منافسيه التقليديين أرسنال ومانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد أنفقوا أيضا أموالا طائلة.

تلقي وكالة فرانس برس الأضواء على أهم الصفقات خلال الصيف.

ألكسندر أيزاك (نيوكاسل الى ليفربول)

حصل "ريدز" أخيرا على مراده، منهيا أحد أكثر الانتقالات جدلية، قبل أن يضع على الطاولة رقما قياسيا بريطانيا مقابل المهاجم السويدي، بلغ 125 مليون جنيه استرليني (169 مليون دولار أميركي)، ليرفع إجمالي ما أنفقه ليفربول هذا الصيف الى أكثر من 400 مليون جنيه استرليني.

فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن إلى ليفربول)

بعد توقيعه على عقد مقابل 100 مليون جنيه استرليني قد يرتفع الى 116، وضع الدولي الألماني الشاب نصب عينيه على "الفوز بكل شيء كل عام" مع بطل الدوري الإنكليزي.

جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان إلى مانشستر سيتي)

بعد أشهر من لعبه دورا بارزا في قيادة باريس سان جرمان الى باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا، انتقل الحارس الإيطالي الى ملعب الاتحاد مقابل 26 مليون جنيه استرليني بحسب التقارير، بعد أن قرّر مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الخروج من عباءة حارسه المخضرم البرازيلي إيدرسون المتوقع انتقاله الى فنربهتشه.

بنيامين شيشكو (لايبزيغ الى مانشستر يونايتد)

أكمل المهاجم السلوفيني المنتقل مقابل 73 مليون جنيه استرليني من لايبزيغ الألماني، النفضة الشاملة التي يحاول المدرب البرتغالي روبن أموريم إجراءها على هجومه المتعثر، بعد أن ضمّ أيضا المهاجمين الكاميروني براين مبومو والبرازيلي ماتيوس كونيا في صفقات بلغت قيمتها 200 مليون جنيه استرليني ستجعل من مهمة أموريم "لا تقبل الفشل".

جاك غريليش (مانشستر سيتي إلى ايفرتون)

بعد أربعة أعوام على دفع سيتي مبلغا بريطانيا قياسيا لضمّ غريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني من أستون فيلا، تراجعت أسهم الدولي الإنكليزي السابق عقب سلسلة من العروض السيئة والشكوك حول ميله للسهر والحفلات الليلية. وهو ما فتح المجال امام انتقال على سبيل الإعارة إلى إيفرتون، ما يمنحه فرصة ذهبية لإحياء مسيرته.

فيكتور يوكيريس (سبورتنغ البرتغالي الى أرسنال)

مستلهما من الفوز العريض لأرسنال على فريقه السابق الموسم الماضي بنتيجة 5 1، مال قلب المهاجم السويدي الى ملعب الإمارات وانتقل بموجب صفقة كبيرة بلغت 64 مليون جنيه استرليني، لينجح المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أحد أهدافه الكبيرة لتدعيم خط الهجوم.

أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الى تشلسي)

بعد تراجع أسهمه مع أموريم في يونايتد، يأمل الجناح الأرجنتيني في إحياء مسيرته على ملعب ستامفورد بريدج اثر انتقاله بـ 40 مليون جنيه استرليني، ليحصل مدرب النادي اللندني الإيطالي إنتسو ماريسكا على حضور ديناميكي على الأطراف.

نيك فولتيماده (شتوتغارت الى نيوكاسل)

وقع المهاجم الألماني مقابل مبلغ قياسي في نادي نيوكاسل بلغ 69 مليون جنيه استرليني لتعويض رحيل أيزاك، ما يحمّل إبن الـ 23 عاما الذي يبلغ طوله 1.98 م أثقالا كبيرة إلا أن اللاعب معروف بقدرته على الإبداع إضافة إلى قوته بالكرات الهوائية.

تشافي سيمونز (لايبزيغ الى توتنهام)

أبرم توتنهام صفقة مميزة بضمّ لاعب الوسط الهولندي المهاري مقابل 51 مليون جنيه استرليني، ذلك بعد موسم سجّل فيه إبن الـ 22 عاما 22 هدفا مع 24 تمريرة حاسمة في 78 مباراة مع لايبزيغ.

جايدون سانشو (مانشستر يونايتد إلى استون فيلا)