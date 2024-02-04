عضو السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يلتقي وفد المقاومة الشعبية بولاية النيل الأبيض

كباشي

إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #شمس_الدين_كباشي اليوم وفد المقاومة الشعبية بولاية النيل الأبيض. حيث إطلع على الجهد الشعبي الذي تقوم به في دعم

وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة.

وقال إسماعيل نواي السيد رئيس وفد المقاومة الشعبية بولاية النيل الأبيض في تصريح صحفي أن الهدف من اللقاء هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة مبينا أن الوفد يضم عدد من قدامى العسكريين وأعيان ولاية النيل الأبيض والطرق الصوفية وهو يمثل كل محليات الولاية وأضاف أن اللقاء شكل فرصة سانحة لإطلاع عضو المجلس السيادي حول الجهد الشعبي المبذول بالولاية لإسناد القوات المسلحة ودعمها مبينا أن عمليات المقاومة الشعبية إنطلقت في كل أرجاء النيل الأبيض مؤكدا جاهزية هذه المقاومة للمشاركة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لدحر التمرد والقضاء عليه.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي