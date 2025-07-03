تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته تعليقات ساخرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفيديو فتاة سودانية, ترقص داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة, التي تقيم فيها. https://www.facebook.com/share/v/1GYMtF1Q4W/ ورقصت الفتاة بأزياء مثيرة للجدل على طريقة شهر الراقصات المصريات, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه:(النوع دا ما برجع تاني). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتاة سودانية ترقص داخل شقتها بالقاهرة على طريقة أشهر الراقصات المصريات وساخرون: (النوع دا ما برجع تاني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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