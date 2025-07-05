رد الشيخ السوداني, المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر, على سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال خطبة وسط أنصاره ومريديه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن فئة من الجمهور أطلقت سخرية على محمد مصطفى, وبعض الشيوخ بتسميتهم بشيوخ “الباسطة”. الشيخ رد منفعلاً أثناء قرأته بعض التعليقات والرسائل قائلاً: (نعم بنحب الباسطة والنسوان.. يعني نحب حبوبتك؟ ولا الباسطة حقت أبوك؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى يرد على سخرية الجمهور: (نعم بنحب الباسطة والنسوان.. يعني نحب حبوبتك؟ ولا الباسطة حقت أبوك؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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