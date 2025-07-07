تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مشاركة أجانب رجل وسيدة في حفل سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/754669566910471 الأجانب ظهروا بالزي القومي السوداني, “الجلابية والثوب”, ودخلوا ساحة الرقص متفاعلين بشكل هستيري وبالطريقة السودانية, على أنغام فنان الحفل علي الشيخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “خواجات” بالزي القومي السوداني “الجلابية والثوب” يتفاعلون في الرقص بطريقة هستيرية خلال حفل للفنان علي الشيخ بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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