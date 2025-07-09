نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة لإحدى نجمات الإعلام السوداني البارزات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تصدرت الإعلامية والمذيعة المعروفة جدية عثمان, “الترند”, على السوشيال ميديا بعد انتشار صورها مؤخراً. الجدير بالذكر أن الحسناء “جدية”, والتي عملت بعدد من الفضائيات السودانية, هي زوجة وزير الصحة الجديد البروفيسور المعز عمر بخيت, الذي تم تعيينه قبل أيام من قبل رئيس الوزراء كامل إدريس, وزيراً للصحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. بعد أيام قليلة من تعيينه.. الحسناء “جدية” زوجة وزير الصحة السوداني تتصدر “الترند” بإطلالة مبهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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