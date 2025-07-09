تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا وقوبل بسخرية واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مطربة مغمورة تغنى بإحدى القرى السودانية, في حفل أقيم بإحدى الساحات بالقرية. وأقدمت المطربة على تصرف غريب, حيث استعانت بثوبها لتجمع على طرفه أموال “النقطة” التي حصلت عليها في الحفل وسط سخرية الجمهور الذي كتب معلقاً: (حركة جديدة وفكرة عجيبة شكلها خائفة يشفشفوا منها القروش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. مطربة سودانية ترفع طرف ثوبها وتحوله لصندوق لتجمع أموال “النقطة” الطائلة عليه خوفاً من شقوطها على الأرض و”شفشفتها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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