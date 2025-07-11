قبل أيام أوردت علي حائط هذه الصفحة أن ضغوطاً متفاوتة مارسها محيطون بدكتور كامل إدريس لاستبعاد ترشيح كفاءة مهنية تم ترشيحها لمنصب وزير العدل وأن المرشح المعني ينتمي لشرق السودان ..

■ وفي ساعة متأخرة من مساء أمس لم يعد ( تسريبنا السابق بقروش) .. بل زاد عليه قرار رئيس الوزراء كيلَ بعير بتعيينه وزراء انطلاقاً من منصات ثقلهم الأهلي والقبلي والعشائري وهي حقيقة علي الباحثين عن أمل في حكومة الأمل التوقف عندها والتّأمُل !!

■ مساء أمس كانت قبائل الزغاوة .. البني هلبة .. النوبة .. المساليت والبني عامر حضوراً في شاشة التشكيل الوزاري لحكومة كامل إدريس المرتقب ( تكميلها ) علي ذات نسق التوازن القبلي والعشائري الذي صار واقعاً في تشكيل مشهد السياسة والحكم في السودان ..واقع لايمكن تجاوزه .. بل يجب الإقرار به رغم أنف المنظرين والمؤلفين الذين قلنا من قبل إنهم بعيدون عن تعقيدات المشهد السياسي في السودان والذي صار مختلفاً بدرجة تفرض علي الكفاءات والنّخب أن تنزل من برجها العاجي وربطة عنقها لتعيش مع الأهل والعشيرة تفاصيل وهموم حياتهم التي تبدأ من المشاركة في حضور الدافنة ورفع الفُراش ولا تنتهي بالتهنئة بمولود جديد .. هذا إن أرادت هذه الكفاءات الجلوس علي كرسي السلطة والوزارة..

■ إنها الحقيقة ..وبعضُ الحقيقة مُر.. ( حنضل) ..

■ تحياتي للرفيق محمد حامد جمعة نوار !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد