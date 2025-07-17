حركة العدل والمساواة توافد قادة حركة العدل والمساواة السودانية، ورموز سياسية ومجتمعية، يوم الاربعاء السابع عشر من يوليو لتحية الاستاذ معتصم احمد صالح بتكليفه وزيراً للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، خلفاً للوزير السابق أحمد آدم بخيت الذي كان في طليعة المهنئين. وشهد اللقاء ،الذي جرى بشكل عفوي، تأكيد الحضور على أن تشكيل مجلس الوزراء الجديد يمثل دفعة لتعزيز أداء الجهاز التنفيذي، معربين عن تمنياتهم للوزير الجديد بالتوفيق في إدارة ملفات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية. اعلام حركة العدل والمساواة – بورتسودان – ١٧ يوليو 2025

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كانت هذه تفاصيل خبر قادة “العدل والمساواة” والوزير السابق في طليعة المهنئين بالوزير الجديد للموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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