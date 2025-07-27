جامعة الخرطوم تتصدر تصنيف الجامعات السودانية وتتقدم في التصنيف العالمي للويبوماتركس

تصدرت جامعة الخرطوم، الجامعات السودانية من حيث التميز البحثي والانفتاح والأداء الأكاديمي والحضور العالمي وفقا لتصنيف ويبوماتريكس للنصف الثاني من العام 2025 الصادر من المجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا ويهدف التقييم لتحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المجلات العلمية المحكمة والبحوث .

جدير بالذكر أن جامعة الخرطوم رغما عن الحرب والظروف الاستثنائية التي فرضتها وبتوجيهات الإدارة العليا المتمثلة في البروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب مدير الجامعة وبروفيسور احمد مضوي موسى نائب المدير وبروفيسور علي رباح أمين الشؤون العلمية، استطاعت اقامة (5) دورات امتحانات وذلك لمعالجة تراكم الدفعات وتخريج آلاف من طلابها.

وتسعى إدارة جامعة الخرطوم خلال الفترة المقبلة إلى استئناف الدراسة حضوريا في عدة مجمعات بولاية الخرطوم وستكون ضربة البداية بمجمع التربية بأم درمان حيث تمت تهيئة المجمع لاستقبال طلاب السنة الإعدادية في سبتمبر المقبل.

سونا