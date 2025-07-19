بادي يلتقي وفد اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني

إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، بمكتبه الجمعة وفد اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، برئاسة الأستاذة آمنة أحمد محمد، رئيسة اللجنة، يرافقها اللواء (م) خضر طويل حسين مسؤول شؤون العضوية، والمستشارة رشيدة حامد المفتي، والأستاذ الطيب أحمد زايد المدير التنفيذي للجمعية بالإقليم، وذلك بحضور الأستاذ يوسف الهادي المحافظ برئاسة حكومة الإقليم، والأستاذة قسمة عبد الكريم دلدوم نائب مفوض العون الإنساني.

وأكدت الأستاذة آمنة أحمد محمد أن الزيارة جاءت في إطار الوقوف على سير الأداء بجمعية الهلال الأحمر بالإقليم، مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين الجمعية وحكومة الإقليم وأجهزتها المختلفة.