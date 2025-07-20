أبرزت معركة الكرامة أسماءاً ووجوهاً وطنية وقفت بصلابة ضد المؤامرة العالمية لاختطاف الدولة السودانية .. يقف الدكتور أمجد فريد في مقدمة هذه الأسماء التي وقفت سدّاً منيعاً أمام العاصفة .. وأثبتت أنه في اللحظات التاريخية الفارقة تبرز أصالة معدن الأوفياء لوطنهم ..

■ طيلة أيام حرب المليشيا علي الشعب والجيش السوداني ظلّ أمجد فريد في الموقف الصحيح من التاريخ .. مع أمته ووطنه منافحاً ومدافعاً بقناعة راسخة ومنطق ولسان مبين وحجة فصيحة وواضحة ..

■ ليس غريباً أن يقف أمجد فريد ضد حزب المؤتمر الوطني وضد الإسلاميين .. لكنه لم يقف قط ضد السودان ولا ضد السودانيين .. وهكذا يكفي .. لايعنينا إن عاد أمجد فريد داعماً لكامل إدريس وعاملاً معه وزيراً أو مستشاراً .. مايعنينا أننا قد نختلف مع أمجد فريد في تقديراته ومواقفه السياسية .. لكننا قطعاً لا نستطيع المزايدة علي موقفه الوطني ضد مليشيا التمرد وكلاب صيدها ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد