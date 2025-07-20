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القضارف ..تخريج الدفعة الرابعة من منسوبي المقاومة الشعبية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • القضارف ..تخريج الدفعة الرابعة من منسوبي المقاومة الشعبية 1/2
  • القضارف ..تخريج الدفعة الرابعة من منسوبي المقاومة الشعبية 2/2

شهد والي القضارف محمد أحمد حسن تخريج الدفعة الرابعة من منسوبي المقاومة الشعبية في مدينة الشواك بولاية القضارف شرقي السودان.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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