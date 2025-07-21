نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وثق من خلاله تفاصيل رحلة قام بها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفحيل, بمزاج عالي وهو يوثق تفاصيل رحلته من مقر إقامته بكندا, إلى دولة المكسيك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يظهر بمزاج عالي ويوثق تفاصيل رحلته من “كندا” إلى “المكسيك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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