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شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (أسمح للبنات الصغار بترديد أغنياتي وأرفض أن يرددها النسوان الكبار لأنهن شالن مني الشعراء وما بسلمن علي)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (أسمح للبنات الصغار بترديد أغنياتي وأرفض أن يرددها النسوان الكبار لأنهن شالن مني الشعراء وما بسلمن علي) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (أسمح للبنات الصغار بترديد أغنياتي وأرفض أن يرددها النسوان الكبار لأنهن شالن مني الشعراء وما بسلمن علي) 2/2

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية أجريت مع الفنانة الشهيرة إنصاف مدني, قبل عدة سنوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رفضت الفنانة خلال المقابلة التي بثها على قناة النيل الأزرق, ترديد بعض المطربات لأغنياتها.

وبالمقابل سمحت ملكة الدلوكة, للمطربات الصغار بترديد أغنياتها وبررت ذلك قائلة: (أسمح للبنات الصغار بترديد أغنياتي وأرفض أن يرددها النسوان الكبار لأنهن شالن مني الشعراء وما بسلمن علي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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