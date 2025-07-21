أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية أجريت مع الفنانة الشهيرة إنصاف مدني, قبل عدة سنوات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رفضت الفنانة خلال المقابلة التي بثها على قناة النيل الأزرق, ترديد بعض المطربات لأغنياتها. وبالمقابل سمحت ملكة الدلوكة, للمطربات الصغار بترديد أغنياتها وبررت ذلك قائلة: (أسمح للبنات الصغار بترديد أغنياتي وأرفض أن يرددها النسوان الكبار لأنهن شالن مني الشعراء وما بسلمن علي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (أسمح للبنات الصغار بترديد أغنياتي وأرفض أن يرددها النسوان الكبار لأنهن شالن مني الشعراء وما بسلمن علي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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