شاهد.. الفيديو “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاب “سوداني” يحاول تقليد فتاة “مصرية” ويدفع الثمن غالياً

عرض شاب سوداني, نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حاول الشاب السوداني, تقليد فتاة مصرية, في مزاجها مع كلب من كلاب الشوارع وتصوير المقطع. الشاب عند تصويره للمقطع على نفس طريقة الفتاة, تفاجأ بالكلب النائم فوق إحدى السيارات يهاجمه الأمر الذي دفعه للهرب وقطع التصوير وسط سخرية واسعة من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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