خطف شاب سوداني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد موقفه الجميل تجاه والدته, التي اصطحبها معه لحفل جماهيري بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد محمد عوض, مقطع فيديو للشاب الذي أحضر معه والدته في الحفل الذي أقيم بمدينة الرحاب بالقاهرة. وظهر الشاب وهو يتفاعل بالرقص أمام والدته على أنغام أغنيات “العميد”, وسط تجاوب والدته معه في لقطة لفتت أنظار الحاضرين الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ظل يرقص أمامها وهي تحمسه.. شاب سوداني يصطحب والدته لحفل العميد بالقاهرة ويحظي بآلاف الإعجابات على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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