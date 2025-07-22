التيار الثوري يعلن خطوة في تحالف “صمود”: تعليق نشاط الأمانة العامة وسط مطالب بالإصلاح

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قررت الحركة الشعبية ـ التيار الثوري الديمقراطي تعليق أنشطتها في الأمانة العامة لتحالف “صمود”، مع استمرار العمل في هياكل الائتلاف الأخرى. يأتي هذا القرار وسط مطالب بإجراء إصلاحات في تحالف “صمود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
مطالب الإصلاح
– توسيع نطاق صناعة القرار
– التركيز على حماية المدنيين
– معالجة الأزمة الإنسانية قبل الشروع في العملية السياسية
مواقف التيار الثوري
– المشاركة في اجتماعات تحالف “صمود” الخاصة بإصلاح وتطوير الائتلاف
– التركيز على القضايا الإنسانية وبناء الجبهة المدنية
اجتماع “الرباعية”
– اعتبار اجتماع “الرباعية” (الولايات المتحدة، الإمارات، مصر، السعودية) حدثًا مهمًا على طريق وقف الحرب في السودان
– انتقاد عدم مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الإيقاد في الاجتماع المرتقب .
التيار
هبة علي
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