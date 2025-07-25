المريخ سيواجه كارثة إدارية وفنية إن تم تصعيد عمر النمير لكرسي الرئيس

هذه كلمات في مقام المساندة والدعم ( بدستة ) مناديل ورق وربطة تسالي للأخ المريخي محمد حامد جمعة نوار .. والذي يعيش لحظاتٍ عصيبة بعد الرباعية الشهيرة والتي لاتزال آثارها الإرتدادية تتوالي .. ■ وفي مقام المواساة أقول للأخ جمعة نوار لقد كنت حاضراً وشاهداً يا صديقي العزيز عندما كان أصدقاء لنا وزملاء يقودون حملة ترشيح وتلميع رئيس المريخ الحالي من داخل قروب الجمهورية الرابعة .. والرئيس الحالي كان أحد أهم أعضاء القروب و(دخل) في نقاش حاد مع أحد معارضيه والذي كتب يومها إن المريخ سيواجه كارثة إدارية وفنية إن تم تصعيد عمر النمير لكرسي رئيس نادي المريخ العظيم .. ■ إنتهت تلك المناوشات بإزالة العضو الناقم .. وتصعيد النمير إلي سدة الرئاسة .. ■ أرأيت ياصديقي نوار كيف يتم تلميع وتجهيز القيادات الرياضية والسياسية والتنفيذية في بلادنا ؟! ■ هل كنت معنا في الحفل يا أستاذ؟! ■ لمسة وفاء للأستاذ إسحق أحمد فضل الله .. وصادق التعازي وعظيم المساندة لجمعة نوار .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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