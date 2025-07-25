الدوحة - قطر أصدرت إدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني قراراً مُلزماً ضد إحدى الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والذي يتضمن إلزامها بتعزيز امتثالها لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. كما ينُص هذا القرار على ضرورة مراجعة وتحديث وتطوير الشركة لاحتياطاتها ومعاييرها الإدارية والفنية والمادية وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية. وأصدِرَ القرار المُلزم رقم (1) لسنة 2025، بعد استلام حادثة تسريب البيانات الشخصية من إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ووفقاً لمُخرجات نتائج التحقيق، فقد تبين أن الشركة المعنية قد خالفت أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه. الشرق القطرية

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السيبراني تصدر قراراً ملزماً ضد شركة بقطاع الاتصالات في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.