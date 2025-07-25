السودان يشارك في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر

- 1/2
يشارك السودان في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 5 أغسطس 2025، وذلك بمشاركة واسعة تشمل 1700 رياضي من مختلف أنحاء القارة.
ويمثل السودان في البطولة بستة مناشط رياضية، هي: كرة القدم، ألعاب القوى، الجمباز، تنس الطاولة، التنس الأرضي، والتجديف.
وتُقام الفعاليات في مدن قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها، وهي ثمرة تعاون مشترك بين اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون خلال دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرياضة المدرسية في القارة الإفريقية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات الثقافية والرياضية بين الشباب، كما تعد فرصة لاكتشاف وصقل المواهب الناشئة، وبناء أبطال المستقبل في إفريقيا، في إطار رؤية طموحة تسعى لتوفير بيئة رياضية نموذجية تسهم في توحيد شباب القارة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
